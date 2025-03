Diputados de la 4T rechazan iniciar desafuero a Cuauhtémoc Blanco

Ciudad de México, a 6 de marzo de 2025.- Los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decidieron no iniciar juicio de procedencia en contra del exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena.

Con tres votos de Morena y PVEM, la Sección Instructora pospuso la admisión de la solicitud de procedencia presentada por la Fiscalía de Morelos, contra el legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco, quien es señalado de violación en grado de tentativa contra su media hermana, Nidia Fabiola.

Al respecto, el diputado de Acción Nacional, Germán Martínez, acusó al bloque oficialista de dilación en el caso del ex gobernador.

“Pedí que se admita el expediente y mi propuesta fue derrotada por tres a uno. El presidente (de la Sección Instructora) les explicará; yo no culpo a nadie, pero yo no genero ni busco impunidades y menos frente a una mujer de cara al 8M. Yo no me presto impunidades, vengo aquí no a culpabilizar a nadie, pero sí a revisar completamente los expedientes sin andar arrastrando los pies”, remarcó.

El panista también criticó la demora del proceso al señalar que por cuestiones de burocracia se retrasaba el proceso.

“Se están haciendo trámites de correr traslado, de copias y todas esas burocracias que tanto le chocan y le molestan a la gente".