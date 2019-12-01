Diputados de la 4T a favor del Proyecto Hídrico Batán en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 13 de agosto del 2025.- Los diputados de la 4T en el Congreso local han manifestado su voto en contra del Proyecto Hídrico Batán y en caso de no cumplirlo, podrían enfrentar procesos administrativos al interior del partido, afirmó Gisela Sánchez, presidenta del Partido de Morena en Querétaro.

Explicó que los 10 diputados de Morena se comprometieron a seguir los principios estatutarios del partido, por lo que en caso de no respetar la palabra, cualquier militante podrá iniciar una queja ante la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional.

“Lo que nos dicen nuestros estatutos es que cuando alguien eh eh no sea liado y lo dice también la ley electoral cuando alguien no sea liado a los principios del partido lo que la opción que tenemos es poner una queja en la Comisión Nacional de Honor y Justicia, Esa es la manera en que dividimos al interior del partido, entonces pues sí, seguramente cualquier militante de Morena, incluso algunos de los otros podríamos tener una queja por estar este pues no siendo leal de los principios del del decálogo y del partido”.

Detalló que, la postura institucional es no apoyar a ninguna figura de inversión público-privada, ni proyectos que pongan en riesgo la salud de la población, lo cual ha sido una instrucción directa de la dirigente nacional, Luisa María Alcalde.

Cuestionada sobre las propuestas del Gobierno federal que contemplan asociaciones público-privadas como el rescate de PEMEX o la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que en esos casos se ha cuidado evitar casos de corrupción y mantener la rectoría del Estado.

Edgar Inzunza Ballesteros, coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la Legislatura Local aseguró que hasta el momento todos sus integrantes se han mantenido firmes en oponerse al proyecto Batán y no existen motivos para dudar de alguno, a pesar de que algunos como Sinuhé Piedragil ha manifestado que no hay un no definitivo.

“Y por supuesto que yo tengo la confianza en los nueve diputados de Morena y un servidor, los diez que somos, de que todos tenemos muy claro los principios y el decálogo que firmamos donde venían precisamente esta situación que hoy se está dando con todos nosotros”.

“Y por supuesto que nosotros tenemos la libertad porque somos un partido democrático, pero también, estoy seguro que, todos atienden a las consideraciones que nuestra dirigencia, tanto estatal como nacional, ha hecho con respecto a este tema. Yo no pienso bajo ningún o no veo algún titubeo en alguno de nosotros que pudiese arriesgar al movimiento en una situación de este tipo, porque creo yo que quedaría muy marcado para la posteridad en algún diputador que lo hiciese de esta manera”.