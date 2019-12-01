Diputados aprueban en comisiones nueva Ley de Aguas Nacionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 14:44:46

Ciudad de México, a 3 de diciembre 2025.- La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la Ley de Aguas Nacionales, a pesar de las manifestaciones de los productores agrícolas de varios estados.

Según el comunicado oficial de San Lázaro, la Comisión de Recursos Hidráulicos avaló el proyecto de reformas con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.

Cabe mencionar que durante la discusión del proyecto arribó a la sede legislativa la denominada Gran Caravana de Tractores por el Agua.

Algunos grupos de manifestantes denunciaron que los foros para la reforma fueron “pura simulación”, por lo que exigieron detener el proceso legislativo y una participación real del sector.

En la previa, Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que la Ley de Aguas Nacionales propone “un profundo cambio en la visión del manejo del agua”.

Se espera que se lleve a cabo la discusión y aprobación de la Ley de Aguas Nacionales en el Pleno de San Lázaro.