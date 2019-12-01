Diputado Octavio Ocampo impulsará la "Ley Ángeles" para indemnizar a hija de madre presuntamente asesinada por Tránsito en Zitácuaro

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 15:39:09
Morelia, Michoacán, a 9 de marzo del 2026.- El diputado y líder del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, presentará en el Congreso del Estado la iniciativa denominada "Ley Ángeles", como respuesta a la falta de justicia tras el asesinato de María de Los Ángeles Esquivel Miranda, joven madre de familia que perdió la vida a manos de un elemento de tránsito en el municipio de Zitácuaro.

La iniciativa busca reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios. El objetivo principal es asegurar una reparación económica para la menor que dejó la víctima. Ocampo Córdova  señaló la necesidad legal.

 "Es una reforma de la ley de responsabilidad patrimonial del estado y sus municipios, la pequeña hija de Ángeles necesita una indemnización para su formación educativa y vida futura", comentó.

El legislador lamentó la inacción de las autoridades y el hecho de que el presunto responsable, un elemento municipal, no fuera detenido inmediatamente y ahora se encuentre prófugo. Ocampo Córdova criticó la evasión de responsabilidades por parte del gobierno local y la falta de resultados de la autoridad investigadora tras tres meses del suceso.

"El municipio ha evadido su responsabilidad",  y se señaló que la Fiscalía General del Estado no ha brindado avances en las investigaciones.

El diputado hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que ponga atención prioritaria al caso, buscando que la "Ley Ángeles" garantice que, cuando un servidor público cause un daño en el ejercicio de sus funciones, sea el propio gobierno el que deba asumir la indemnización y reparación del daño.

