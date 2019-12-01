Diputado Ernesto Núñez destaca alta productividad legislativa y presenta su agenda de trabajo

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- El diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, destacó los resultados del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXVI Legislatura, el cual registró una alta productividad legislativa con más de 54 actos relevantes, entre ellos dos reformas constitucionales, cuatro leyes de nueva creación y más de 30 reformas a leyes secundarias, desarrollados en 44 sesiones que acumularon 193 horas de deliberación.

“Desde el Congreso de la Unión estamos cumpliendo con una agenda legislativa transformadora que atiende las prioridades nacionales, impulsa el desarrollo y garantiza derechos. Estos resultados son fruto del trabajo coordinado y del compromiso con México”, afirmó el legislador.

En rueda de prensa, Núñez Aguilar subrayó que uno de los principales logros del periodo fue la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, que contempla una inversión pública superior a 1.26 billones de pesos, equivalente al 3.2% del PIB, con un crecimiento real del 21%, destinando el 42% de los recursos a proyectos prioritarios de infraestructura y desarrollo regional.

Asimismo, destacó que la Ley de Ingresos de la Federación 2026 estima una recaudación de 10 billones 193 mil millones de pesos, lo que representa un incremento real del 5.9%, logrado sin la creación de nuevos impuestos, mediante el fortalecimiento de la recaudación y el combate a la evasión fiscal.

En materia de Seguridad Pública, informó que se ha registrado una reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, resultado de una estrategia integral que incluyó la aprobación de una reforma constitucional y de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión.

Respecto a su labor legislativa individual, el diputado destacó que impulsó una iniciativa que derivó en la reforma a la Ley del IEPS, cerrando un vacío legal que permitía la evasión fiscal en bebidas electrolíticas azucaradas, lo que permitirá recuperar para el Estado un estimado de 12 mil millones de pesos en los próximos cinco años.

También presentó una iniciativa para sancionar la usurpación de funciones médicas y, derivado de hechos ocurridos en Uruapan, Michoacán, promovió una reforma constitucional para que adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves enfrenten consecuencias proporcionales. Además, instaló y encabeza el Grupo de Trabajo sobre Finanzas Públicas Subnacionales dentro de la Comisión de Hacienda.

De cara al próximo periodo legislativo, anunció un paquete de reformas enfocadas en la protección de la salud, la seguridad jurídica y los derechos humanos, entre las que destacan:

• Regulación de cirugías electivas en menores de edad.

• Tipificación como delito de la suministración química de bebidas.

• Reforma para garantizar el derecho a la identidad de personas no identificadas.

• Incremento de penas por falsas acusaciones maliciosas.

• Implementación de la noticia criminal en el proceso penal.

• Regulación de la figura del testigo de identidad reservada.

Finalmente, el legislador señaló que la Reforma Electoral Federal, actualmente en fase final de análisis por parte del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podría presentarse en febrero de 2026, una vez construidos los consensos necesarios, recordando que al tratarse de una reforma constitucional, se requiere diálogo y acuerdos con todas las fuerzas políticas.

“Seguiremos trabajando desde el Partido Verde y en alianza con el proyecto de la Cuarta Transformación, por un Congreso eficaz que legisle a favor de las familias mexicanas, el desarrollo sostenible y la justicia”, concluyó el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar.