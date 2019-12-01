Diputado del PAN abre la puerta a alianza con el PRI en Michoacán y llama al "Movimiento del Sombrero" a sumarse

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 14:37:51

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- El diputado federal del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez, dejó abierta la posibilidad de concretar una alianza con el PRI de cara al próximo proceso electoral en Michoacán, al tiempo que extendió una invitación al Movimiento del Sombrero para que se una a la coalición.

Sobre el escenario político para la gubernatura, Hinojosa Pérez propuso incluso un mecanismo de selección interna para definir a la candidatura más fuerte, en donde incluyó que la edil de Uruapan, Grecia Quiroz, y el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se midan en una encuesta.

“Que se midan y si Grecia puede ganar, pues nos vamos con Grecia, pero que sea algo serio”, declaró el legislador, enfatizando la necesidad de elegir al perfil con mayor competitividad para enfrentar al partido en el poder.

Respecto al ultimátum emitido por el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia, que pidió al PAN definir su postura sobre la alianza durante este mes, el diputado panista solicitó calma: "Tantita paciencia" al tricolor.

Finalmente, Hinojosa Pérez confirmó que el Consejo Estatal del PAN sesionará este mes, pero descartó que en dicha reunión existan ya definiciones firmes sobre con quiénes se formalizarán las alianzas para el proceso electoral venidero, manteniendo abiertas las opciones con el PRI.