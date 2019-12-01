Diputado Correa Sada plantea dos iniciativas para evitar que deudores alimenticios eviten pagar si están en el extranjero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 14:47:55

Querétaro, Querétaro, a 10 de marzo 2026.- Para evitar que deudores alimentarios evadan el pago de pensión al salir del país o establecerse en el extranjero, el diputado local Enrique Correa Sada presentó dos iniciativas de reformas al Código Penal y al Código Civil del Estado de Querétaro para fortalecer las herramientas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

“Las propuestas buscan endurecer sanciones y fortalecer mecanismos legales para garantizar el pago de pensiones alimenticias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

La primera iniciativa, dijo, propone reformar el artículo 211 del Código Penal para que las sanciones aumenten hasta en una mitad cuando un deudor alimentario abandone el país o cambie su residencia al extranjero con el fin de evitar pagar la pensión alimenticia ordenada por un juez.

“También contempla sanciones para quienes ayuden al deudor a ocultarse, declararse insolvente o evadir la acción de la justicia, con el propósito de impedir que terceros participen en este tipo de evasiones”.

La segunda iniciativa, refirió, plantea reformas al Código Civil del Estado para permitir que los jueces dicten medidas preventivas cuando exista el riesgo de que el deudor alimentario salga del país para evitar sus responsabilidades.

“Entre estas medidas se encuentran exigir garantías adicionales, solicitar el depósito anticipado de pensiones, constituir fideicomisos para asegurar el pago o incluso asegurar bienes de manera precautoria”.

Acompañada de ciudadanos, aclaró, se contempla que, cuando el deudor se encuentre en el extranjero o se desconozca su paradero, las autoridades puedan activar mecanismos de cooperación jurídica nacional e internacional para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria.

Señaló que el objetivo es cerrar vacíos legales que permiten a algunos deudores evadir sus responsabilidades familiares aprovechando la movilidad internacional.

“El derecho de alimentos es fundamental para garantizar el bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Nadie debería poder evadir esa responsabilidad simplemente saliendo del país”.

Durante la presentación de la iniciativa también se escuchó el testimonio de Ángela Ramírez Suárez, quién sugirió dicha imitativa y que enfrenta una situación relacionada con el incumplimiento de pensión alimenticia.

“Muchísimas mujeres estamos en esta situación. Lo que quiero es proteger los derechos de mis hijos y de muchos niños que existen en todo Querétaro y en el país. Empecemos por hacer este tipo de acciones. En mi caso es un caso real, verídico, que está pasando y que no me gustaría que se quedara impune”.