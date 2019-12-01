Diputado Barragán pide renovación urgente en coordinación de bancada de Morena; Señala tres corrientes y cuatro perfiles

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 16:50:31

Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.– El diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, manifestó la necesidad de renovar la coordinación del grupo parlamentario en el Congreso de Michoacán, actualmente a cargo de Fabiola Alanís, argumentando que la bancada se encuentra dividida y requiere un liderazgo que logre consensos y unidad.

Barragán Vélez reconoció la existencia de tres grupos de influencia dentro de la bancada guinda, los cuales han propuesto cuatro perfiles para asumir la coordinación en el próximo periodo legislativo.

Detalló que los posibles prospectos son Sandra Olimpia Garibay, Itzé Camacho propuestas por la agrupación ligada al legislador federal Raúl Morón Orozco, Belinda Iturbide propuesta por la corriente afín al Fiscal del Estado, Carlos Torres Piña y Giulianna Bugarini cercana a la administración estatal.

El diputado enfatizó que la permanencia de la actual coordinadora no genera la unidad necesaria, y que el acuerdo original contemplaba una renovación para el siguiente periodo.

"Urge la renovación del grupo parlamentario en cuanto a la coordinación... Eso no es en contra de Fabiola, es por salud del propio grupo parlamentario y también de sus propios resultados," declaró Barragán.

El objetivo principal, según el diputado, es lograr la armonía y un plan de trabajo unificado para poder abatir el rezago legislativo.