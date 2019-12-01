Diputado Abraham Espinoza Villa propone identificar con color y señalética los asientos preferentes en el transporte público de Michoacán

Morelia, Michoacán a 08 de octubre de 2026.– El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma a la fracción II del artículo 20 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, con el objetivo de facilitar la identificación de los asientos preferentes en el transporte público colectivo de pasajeros.

El legislador explicó que una persona adulta mayor que sube al transporte público necesita poder ubicar fácilmente el asiento que tiene preferencia para ocupar. Cuando ese espacio carece de una señal visible, puede verse obligada a permanecer de pie o a pedir que alguien le ceda el lugar, mientras la unidad ya está en movimiento. Esa situación también afecta a las personas con discapacidad y a las mujeres embarazadas o que viajan con menores de cinco años, para quienes contar con un asiento durante el trayecto puede hacer una diferencia importante en su seguridad y en las condiciones en que realizan sus actividades cotidianas.

La propuesta conserva la obligación de destinar al menos el veinte por ciento de los asientos de cada unidad al uso preferente de estos grupos, pero incorpora características concretas para que cualquier persona pueda reconocer esos lugares al subir a un camión o a una combi. Se plantea que los asientos estén identificados con un color distintivo y de alta visibilidad, preferentemente amarillo, acompañado de los símbolos universales correspondientes y de una leyenda que indique para quiénes están destinados.

Con estas señales, las personas usuarias tendrán información clara sobre el uso preferente de esos espacios. Quien los necesite podrá localizarlos con mayor facilidad, y quienes los ocupen podrán reconocer que deben dar preferencia a una persona adulta mayor, a una persona con discapacidad o a una mujer embarazada o que viaje con menores de cinco años.

El diputado subrayó que la identificación también dará a los concesionarios una referencia concreta sobre cómo deben señalar los asientos dentro de sus unidades, y precisar esta obligación en la ley permitirá contar con un criterio para revisar su cumplimiento. "Para muchas familias michoacanas, el transporte público es el medio del que dependen para trasladarse cada día. Quienes necesitan un asiento preferente deben poder identificarlo al abordar la unidad, sin tener que preguntar dónde está o explicar a otros pasajeros para quién está destinado. Una señal visible ayuda a que esa preferencia se comprenda y se respete durante el trayecto", señaló.

En este marco, el legislador reconoció al Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, por su preocupación y el trabajo que está realizando para mejorar el transporte público en Michoacán, y destacó que el impulso al Morebús representa un esfuerzo importante para atender las necesidades de traslado de las familias de Morelia. Añadió que este proyecto abre también la oportunidad de asegurar que las personas adultas mayores y quienes requieren atención preferente encuentren condiciones adecuadas desde que abordan una unidad, propósito al que contribuye la iniciativa presentada al establecer cómo deben identificarse los asientos destinados a su uso.

Finalmente, el diputado Abraham Espinoza Villa reiteró su compromiso, como integrante del Partido Verde Ecologista de México, de impulsar medidas que garanticen condiciones dignas y seguras para todas las personas que utilizan el transporte público en la entidad, y confió en que la propuesta sea analizada y enriquecida por sus compañeras y compañeros diputados en beneficio de quienes más lo necesitan.