Diputada vota en sesión virtual del Congreso capitalino mientras era peinada en un salón de belleza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 19:32:42
Ciudad de México, 6 de marzo de 2026.– Una escena ocurrida durante una sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México se volvió viral en redes sociales luego de que la diputada Diana Sánchez Barrios apareciera conectada mientras era peinada y maquillada en un salón de belleza.

La legisladora participó de manera remota en la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso de la Ciudad de México, desde donde emitió su voto en los asuntos que se discutían durante la reunión.

En la misma sesión también llamó la atención que el diputado Víctor Varela participara y votara mientras se encontraba a bordo de un vehículo en movimiento.

Durante la reunión se aprobaron diversas actas y una iniciativa relacionada con revisiones laborales.

El hecho generó comentarios en redes sociales, ya que en la mayoría de los entornos laborales se exige a los trabajadores cumplir sus actividades en condiciones formales o en su lugar de trabajo, mientras que las sesiones a distancia del Congreso capitalino no establecen reglas claras sobre el lugar o las condiciones desde donde los legisladores deben conectarse para participar y emitir su voto.

 

