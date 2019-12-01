Diputada Georgina Guzmán se reunirá con la FGE Querétaro para reforzar iniciativa contra la extorsión

Querétaro, Querétaro, a 14 de enero 2026.- En próximos días, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Georgina Guzmán Álvarez se reunirá con el titular de la Fiscalía General de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández y algunos otros legisladores para reforzar la iniciativa que busca incrementar las penas en el delito de extorsión.

“Sí, algunos compañeros ya metieron sus iniciativas y también en la reunión que yo tuve con el fiscal me pedía que también tuviéramos otro acercamiento porque él también tiene algunos temas o algunos puntos para poder abonar en cuanto a esa ley se refiere”.

Esto, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso, en octubre pasado, la iniciativa sobre la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, es decir, se busca expedir una Ley contra la Extorsión, la cual busca unificar en todo el país dicho delito, que se perseguirá de oficio y podrá ser denunciado por las víctimas de manera anónima.

Guzmán Álvarez refirió que una vez que sostenga el encuentro tanto con el fiscal y sus homólogos diputados para que hagan sus aportaciones se darán detalles de las penas y el mecanismo que se implementará en Querétaro respecto a este ilícito.

“Me gustaría darte una respuesta ya que se tenga la reunión con el fiscal y con mis compañeros, de hecho, este encuentro lo sostendremos el próximo 21 para que puedan platicarnos el tema de la sinergia y vamos a tocar el tema de la extorsión”.

El objetivo de la reforma es “otorgar herramientas jurídicas suficientes” para que las autoridades de las tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) prevengan eficazmente la extorsión y atiendan las particularidades de este delito.