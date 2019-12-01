Diputada del PVEM se suma a Morena para fortalecer bloque de la 4T en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 19 de octubre de 2026.- Con la mira puesta en consolidar un bloque legislativo de 13 votos que robustezca la agenda de la autodenominada Cuarta Transformación, la diputada Georgina Guzmán Álvarez detalló los motivos de su salida de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para integrarse a la bancada de Morena, un movimiento que reconfigura las correlaciones de fuerza en el Congreso local de cara a los próximos retos electorales y de gobernabilidad.

Frente a las declaraciones del dirigente estatal del PVEM, Ricardo Astudillo, quien restó peso político a su partida, la legisladora subrayó que el objetivo central de su adhesión a las filas guinda, de la mano de la diputada Perla Patricia Flores, es dotar de mayor músculo parlamentario al bloque oficialista junto al Partido del Trabajo (PT).

"Hay que manejarlo así, no pasa nada, seguimos con nuestro trabajo legislativo... ella nada más comentaba que era para consolidar el trabajo aquí con Morena y los tres votos".

Respecto a los motivos que detonaron su salida del partido del tucán, reconoció que la falta de comunicación institucional durante su paso por la Mesa Directiva y el manejo centralizado de la agenda ecologista, que encabezaba su compañera de bancada, mermaron su estancia, orillándola a replegar su labor directamente en sus comisiones.

Confirmó que ya existe un acuerdo político, dialogado con el doctor Santiago, para concretar una alianza tripartita (Morena-PVEM-PT) en el municipio de Huimilpan, replicando una fórmula de colaboración regional que ya ha operado en administraciones previas para blindar la competitividad electoral en la zona.

“Con este nuevo bloque consolidado en el Pleno, la legisladora confía en destrabar iniciativas históricamente congeladas por falta de números, tales como las reformas en materia de identidad de género y otras transformaciones estructurales de calado social”.

Ante la reciente solicitud de investigación presentada por el diputado del PAN, Guillermo Vega Guerrero, ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para indagar seis concesiones de agua otorgadas a particulares en Huimilpan durante el sexenio pasado, Guzmán Álvarez no se quedó callada y exigió piso parejo.

La legisladora no solo exigió ampliar las indagatorias a los 18 municipios del estado, sino que lanzó una advertencia sobre la temporalidad de los permisos, señalando que los datos apuntan a que no todas las autorizaciones datan de la administración anterior, sino que varios procedimientos se concluyeron y avalaron en la actual gestión mediante trámites ante la Comisión Estatal de Aguas (CEA).

"Que se investigue ahora sí que con Conagua... que lo hagan en los 18 municipios y que se saquen el nombre de las concesiones a ver de quiénes salen más embarrados ahí en el tema".