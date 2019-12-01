Diputada del PVEM denuncia agresión con arma blanca en Tamaulipas y solicita seguridad

Río Bravo, Tamaulipas, a 18 de octubre de 2026.- La diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Casandra de los Santos, pidió protección a las autoridades federales y estatales tras denunciar que fue víctima de una agresión con arma blanca en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

Los hechos, de acuerdo con su testimonio, ocurrieron el pasado 10 de octubre, cuando salía de una reunión con amigas y colaboradoras. La legisladora señaló que fue atacada con una navaja y sufrió una herida de aproximadamente 15 centímetros en el costado izquierdo, por lo que tuvo que recibir atención médica y permanecer hospitalizada.

Una semana después de la agresión, De los Santos hizo públicos los hechos y confirmó que presentó una denuncia para que las autoridades investiguen lo ocurrido, identifiquen al responsable y determinen las circunstancias en las que se produjo el ataque.

La legisladora también manifestó que desde marzo ha enfrentado diversas situaciones que considera riesgosas, tanto en Tamaulipas como en la Ciudad de México. Ante estos antecedentes, aseguró que solicitó el apoyo de la Guardia Nacional mediante un oficio presentado en la Cámara de Diputados, aunque afirmó que no obtuvo respuesta.

Durante su pronunciamiento, la diputada estuvo acompañada por la senadora Maki Ortiz y el dirigente del Partido Verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, quien también pidió a las autoridades atender el caso y garantizar la seguridad de la funcionaria.

Hasta el momento, el caso se encuentra bajo investigación de las autoridades correspondientes, mientras la legisladora insiste en la necesidad de contar con medidas de protección para prevenir nuevas agresiones y poder continuar con sus actividades públicas.