Diputada del PRI propone tipificar nuevos delitos digitales en el Código Penal de Zacatecas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 15:44:21

Zacatecas, Zacatecas, 14 de marzo de 2026. La diputada local Dayanne Cruz Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una propuesta para reformar el Código Penal de Zacatecas con el objetivo de incorporar nuevos delitos relacionados con el uso indebido de tecnologías digitales.

La legisladora advirtió que actualmente existen herramientas tecnológicas que pueden utilizarse para vulnerar la privacidad de las personas. “Hoy es posible colocar un pequeño dispositivo y seguir todos los movimientos de una persona en tiempo real sin que lo sepa”, señaló.

Entre los delitos que se plantea incorporar se encuentra el rastreo ilícito de personas, que castigaría a quienes utilicen dispositivos tecnológicos para localizar o monitorear a alguien sin su consentimiento. La iniciativa contempla casos como la colocación de localizadores en vehículos, mochilas u otros objetos personales para seguir los movimientos de una persona.

La propuesta establece que las sanciones podrían aumentar si la víctima es menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad; si existe una relación entre la víctima y el agresor; si el rastreo se realiza con la intención de cometer otros delitos; o si quien lo realiza es un servidor público.

Además, la iniciativa plantea tipificar la usurpación de identidad digital, definida como hacerse pasar por otra persona mediante el uso de sus datos o perfiles electrónicos.

También se busca incluir el espionaje digital, que se refiere a la vigilancia o persecución reiterada a través de medios tecnológicos, así como el ciberasedio, entendido como el hostigamiento persistente en entornos digitales que afecte la vida cotidiana o la estabilidad emocional de la víctima.

La propuesta será analizada en el Congreso local como parte de las discusiones sobre la actualización del marco legal frente a los nuevos riesgos derivados del uso de tecnologías digitales.