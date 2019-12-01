Rescatan con vida a primer trabajador atrapado dentro mina de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 07:45:21

El Rosario, Sinaloa, a 30 de marzo 2026.- Autoridades federal y del estado de Sinaloa dieron a conocer el rescate con vida de uno de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario.

A través de un comunicado, el Puesto de Mando Unificado confirmó el rescate con vida de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años de edad, tras un operativo ininterrumpido que superó las 100 horas de labores.

Según el boletín de prensa, la localización del minero se dio en punto de las 0:25 horas del 30 de marzo.

Se detalló que el trabajador es originario de Angangueo, Michoacán fue localizado por las brigadas de emergencia que operan en el yacimiento ubicado en este municipio.

Luego de ser sustraído, el minero fue trasladado vía aérea en un helicóptero al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica especializada y evaluar su estado de salud.

Cabe señalar que, en las tareas de rescate participa una fuerza de tarea conjunta integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), además de autoridades del estado de Sinaloa.