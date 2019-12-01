Roban lo robado al Indep: 211 vehículos y 50 pantallas en Veracruz; pérdidas superan 23 mdp

Ciudad de México, 30 de marzo del 2026.- En 2024, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) le fueron robados 211 vehículos y 50 pantallas planas tras el despojo de un inmueble en Veracruz, lo que representó una pérdida superior a 23 millones de pesos para el erario, de acuerdo con una auditoría interna.

Según información publicada por el medio de comunicación El Universal, en los resultados de la auditoría 2025-02-OIC-6-HKA-AFC-007, el Órgano Interno de Control del Indep señaló que al menos 12 de los 211 vehículos robados ya fueron reemplacados y aparecen registrados en el Registro Público Vehicular (Repuve) circulando con placas de Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Querétaro.

Entre las unidades detectadas hay vehículos de marcas como Hummer, Jeep, Honda y GMC, los cuales habían sido decomisados por el Poder Judicial y transferidos al Indep por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) —hoy Fiscalía General de la República (FGR)— en 2013.

La auditoría detalla que el 17 de diciembre de 2020 fue despojado el inmueble conocido como El Sardinero, ubicado en el puerto de Veracruz, donde el Indep resguardaba bienes asegurados por autoridades judiciales, entre ellos los 211 vehículos, más de 50 pantallas planas y un contenedor cerrado con tres sellos de botella identificados con los números KPd19 0440670, ML-MX0385744 y ML-MX0385745.

El informe también señala que el contenedor con número 1988881, transferido por la PGR en 2013, había sido abierto por la propia dependencia, por lo que fue recibido vacío, sin sellos y abierto, lo que contradice lo declarado ante la autoridad ministerial.

Tras la denuncia presentada el 18 de diciembre de 2020, personal de la Coordinación Regional Golfo del Indep realizó diversas gestiones ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación para intentar recuperar los bienes.

Sin embargo, al revisar el Repuve, el personal del Órgano Interno de Control detectó que algunos de los vehículos robados continúan circulando con placas distintas en varios estados del país.