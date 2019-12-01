Tumba de “El Mencho” se convierte en un "atractivo turístico" de Zapopan, Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 08:11:39

Zapopan, Jalisco, 30 de marzo del 2026.- La tumba de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido por el Ejército mexicano el pasado 22 de febrero, se ha convertido en un atractivo turístico para visitantes en el cementerio Jardín Recinto de La Paz, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con información publicada por el medio de comunicación El Universal, el sepulcro se encuentra bajo una carpa blanca y permanece adornado con cientos de rosas, a casi un mes de su inhumación, ubicada además junto a la tumba de un hermano de Rafael Caro Quintero, conocido como el “narco de narcos”.

Personas que visitan el camposanto privado, ubicado al poniente de Guadalajara, se acercan al lugar con aparente discreción, como si caminaran sin rumbo, pero terminan llegando a la tumba que destaca por la gran cantidad de flores y arreglos.

Entre los ornamentos sobresale una frase colocada en la parte inferior del arreglo principal: “Te amo bebé”. A un costado se observa una corona floral con la figura de un gallo elaborada con rosas blancas, que contrasta con un fondo rojo formado por más flores.

Sobre el césped que rodea la lápida se pueden ver cientos de pétalos rojos, algunos frescos y otros marchitos.

En una tumba cercana también se han colocado objetos religiosos, como una imagen de San Judas Tadeo, pequeñas figuras del mismo santo, un rosario negro, una veladora y una caja con la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, artículos que han sido dejados por visitantes.

Según testimonios citados por El Universal, el sitio es vigilado de forma constante por presuntos “halcones”, quienes se relevan periódicamente.

Un trabajador del panteón, que pidió mantener su identidad en reserva, señaló que algunas personas incluso preguntan si pueden grabar o tomar fotografías del lugar.

El empleado relató que ha conversado con familiares del fallecido, quienes —según dijo— no se oponen a que las personas se acerquen o tomen fotos, al considerar que para muchos se trata de un hecho que despierta interés.