Hieren a balazos a un hombre afuera de su domicilio en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Mich., a 30 de marzo de 2026.— Un hombre resultó gravemente lesionado luego de ser atacado a balazos la noche de este domingo cuando se encontraba afuera de su domicilio en la colonia Casas del Niño, en este municipio.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió sobre la calle Márquez, donde la víctima se encontraba frente a su vivienda. En ese momento, dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y, tras ubicar al hombre, abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, los responsables huyeron del sitio con rumbo desconocido, mientras que vecinos de la zona alertaron de inmediato al número de emergencias al percatarse de que el hombre había quedado tendido sobre la vía pública con varias heridas provocadas por impactos de arma de fuego.

Minutos después, paramédicos acudieron al lugar junto con elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Los socorristas brindaron las primeras atenciones al lesionado, quien presentaba al menos cuatro heridas de bala, por lo que fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

La zona fue acordonada por las autoridades para permitir las labores periciales. Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó el levantamiento de indicios en el área e inició las investigaciones correspondientes para integrar la carpeta del caso y determinar el móvil del ataque, así como la identidad de los agresores.