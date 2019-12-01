Localizan el cuerpo de una mujer al interior de un refrigerador en la colonia San Sebastián de Aparicio de Puebla

Localizan el cuerpo de una mujer al interior de un refrigerador en la colonia San Sebastián de Aparicio de Puebla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 23:06:33
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Puebla, Puebla, a 29 de marzo de 2026.- El hallazgo de un cadáver en condiciones violentas volvió a encender las alertas en el estado de Puebla, luego de que el cuerpo de una mujer fuera localizado oculto dentro de un refrigerador en la colonia San Sebastián de Aparicio.

De acuerdo con los primeros reportes, el descubrimiento ocurrió la mañana de este domingo, cuando habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la presencia del electrodoméstico con el cuerpo en su interior. El caso ya es considerado, de manera preliminar, como el feminicidio número 15 registrado en la entidad en lo que va de 2026.

Tras el reporte ciudadano, elementos de seguridad se trasladaron al lugar, donde procedieron a acordonar el área para preservar posibles evidencias. Posteriormente, personal de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos inició las primeras diligencias, aunque la carpeta fue turnada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. Su cuerpo fue trasladado al anfiteatro correspondiente, donde se realizarán estudios forenses para determinar su identidad, así como las circunstancias y el móvil del crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones.

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