En Jacona, Michoacán Detiene la GC a dos con estupefacientes y equipo táctico 

En Jacona, Michoacán Detiene la GC a dos con estupefacientes y equipo táctico 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 07:18:05
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Jacona, Michoacán, a 30 de marzo 2026.- Como resultado de acciones operativas de vigilancia y prevención del delito,  dos hombres fueron detenidos en poder de droga y equipo táctico, por parte de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. 

Sobre el particular se informó que se trata de José Luis P. M.,  alias “negro”, de 38 años de edad y Mauro M. J., de 18 años de edad, alias “Mau”, el primero originario de Jacona y el segundo de Zamora. 

Informes dados a conocer por las autoridades de seguridad señalan que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se implementaron distintos operativos principalmente en las zonas consideradas como “foco rojo” para garantizar la paz de los ciudadanos. 

El resultado de estos operativos fue la detención de dos hombres que traían en total 34 envoltorios de plástico con hierva verde, así como 50 gramos de la droga sintética conocida como “crystal”, además de un arma blanca, equipo táctico y cinco celulares. 

Ambos hombres y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que el agente del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes.

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