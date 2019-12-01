Sin indicios de operaciones inusuales en “Envíos del Bienestar” y “Pagos del Bienestar”, tras revisión de la UIF: Hacienda

Ciudad de México, 30 de marzo del 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, derivado de información difundida en medios de comunicación sobre las empresas “Envíos del Bienestar, S.A. de C.V.” y “Pagos del Bienestar, S.A. de C.V.”, se realizó un análisis en las bases de datos institucionales.

Como resultado, a la fecha no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas con dichas personas morales. Este ejercicio incluyó la revisión de la información disponible en los sistemas institucionales, así como el cruce de datos conforme a los mecanismos de análisis y seguimiento de la UIF, en el ámbito de sus atribuciones.



El análisis se llevó a cabo conforme al marco legal aplicable y con estricto apego a las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de la información, garantizando en todo momento el resguardo del secreto bancario.



La UIF mantiene de manera permanente la recepción, procesamiento y evaluación de reportes provenientes de entidades financieras, así como de avisos de actividades vulnerables, con el propósito de identificar conductas que pudieran estar relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con estas acciones, la SHCP y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la integridad del sistema financiero, la prevención de operaciones ilícitas y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en la materia, en coordinación con las autoridades competentes.

