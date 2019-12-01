Diputada de Morena lanza cubeta con chapopote en plena sesión en la Cámara de Diputados

Diputada de Morena lanza cubeta con chapopote en plena sesión en la Cámara de Diputados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 22:13:58
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Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- Una escena de confrontación se registró en la Cámara de Diputados luego de un intercambio de acusaciones entre legisladores de distintas bancadas, que derivó en una protesta inusual dentro del salón de sesiones.

Mientras el diputado del PAN, Germán Martínez, sostenía una discusión desde su curul con el legislador de Morena, Leonel Godoy, en la que aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador “pronto estará rindiendo cuentas ante la justicia”, el diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, atravesó el recinto con una cubeta que contenía chapopote y la colocó entre las curules del bloque oficialista.

Tras la acción del legislador de MC, la diputada de Morena, Paola Tenorio Adame, tomó la cubeta y la lanzó en dirección a él, provocando que parte del material se esparciera en la alfombra del recinto.

El diputado recogió los residuos y reclamó a gritos que también se limpiara el derrame, para posteriormente regresar y colocar nuevamente la cubeta en otra zona del salón de sesiones, cerca de la Mesa Directiva, acompañado por integrantes de su bancada.

Finalmente, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hizo un llamado al orden y al respeto entre las y los legisladores, ante los hechos registrados durante la sesión.

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