Diputada de Morena intenta brincarse la fila para vacunarse en la Cámara de Diputados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 19:55:56

Ciudad de México, 2 de noviembre de 2026.- La diputada federal de Morena, María Damaris Silva Santiago, fue señalada por intentar recibir una vacuna contra COVID-19 e influenza sin esperar su turno, durante una jornada de vacunación realizada en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con información difundida por MVS Noticias, la legisladora habría pedido ayuda para recibir las dosis sin tener que formarse como el resto de las personas que acudieron a la jornada.

La campaña de vacunación estaba dirigida a diputados y trabajadores del recinto legislativo, quienes podían acudir para recibir las vacunas contra ambas enfermedades.

La actitud de la legisladora generó críticas en el recinto legislativo, al considerarse un intento de obtener trato preferencial sobre los demás asistentes.