Diputada Brissa Arroyo plantea reformas a la Ley de Salud para impulsar en el estado el “Código Mariposa”

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Con el objetivo de que el Estado brinde un acompañamiento integral a las mujeres que enfrentan una pérdida gestacional, perinatal y neonatal, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, planteó reformar la Ley de Salud del Estado para implementar el “Código Mariposa”.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, expuso que este tipo de duelo es una realidad invisibilizada en nuestra sociedad, y esta omisión no solo profundiza el dolor de quienes lo viven, sino que limita el acceso a una atención médica y emocional adecuada, empática y oportuna.

Compartió que a nivel mundial, la mayoría de las muertes neonatales (75%) ocurren durante la primera semana de vida, y aproximadamente un millón de recién nacidos fallecen en sus primeras 24 horas.

Las principales causas de defunción neonatal son el parto prematuro, las complicaciones durante el parto —como la asfixia perinatal o el traumatismo obstétrico—, las infecciones y las anomalías congénitas. En conjunto, estas causas representan casi cuatro de cada diez defunciones en menores de cinco años.

La Congresista, puntualizó que en Michoacán, la problemática es alarmante porque ocupa el octavo lugar nacional en defunciones fetales, con 736 casos registrados en 2023. Asimismo, un informe del Honorable Congreso del Estado señala que en 2021 se registraron 1,253 casos de muerte perinatal, con una tasa de 12.4 fallecimientos por cada 1,000 nacidos vivos, cifra superior a la media nacional.

“Estas estadísticas no solo representan la pérdida de una vida; representan historias interrumpidas, proyectos truncados y familias que enfrentan un duelo frecuentemente solitario. Muchas mujeres experimentan aislamiento social, evitan actividades cotidianas y enfrentan incomprensión en su entorno, lo que agrava los síntomas depresivos”, subrayó.

El duelo perinatal es el proceso emocional que atraviesa la madre —y su familia— tras la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o poco después del nacimiento. Es un duelo particularmente complejo, ya que con frecuencia no es socialmente reconocido ni validado. Se minimiza con frases como “puedes intentarlo de nuevo”, “pasa la página” o “no estés triste” , lo que obstaculiza un proceso de sanación saludable.

En respuesta a esta necesidad, en 2016 surgió en el Reino Unido el denominado “Proyecto Neonatal Mariposa”, un protocolo orientado a brindar atención digna, respetuosa y especializada a mujeres y familias que atraviesan esta pérdida. Su implementación ha demostrado la importancia de reconocer institucionalmente el duelo perinatal.

En México, este antecedente dio paso al “Código Mariposa”, conjunto de acciones dentro de las instituciones de salud que permite identificar a la mujer que vive esta pérdida y brindarle un espacio seguro, privado y respetuoso para despedirse de su bebé, evitando su exposición innecesaria a entornos que puedan intensificar el dolor, y garantizando el acompañamiento de su pareja o personas de confianza.

Diversas entidades federativas han aprobado o se encuentran en proceso de discusión de reformas a sus leyes de salud para establecer la implementación obligatoria del “Código Mariposa” en todos los hospitales públicos y privados, reconociendo así la importancia de proteger la salud emocional y la dignidad de las mujeres en estas circunstancias.

La implementación del “Código Mariposa” no debe depender únicamente de la voluntad administrativa o de políticas internas institucionales; debe elevarse a rango de ley para garantizar su aplicación obligatoria, uniforme y permanente en todo el Estado, como parte integral del derecho a la salud, que incluye la salud mental y emocional.