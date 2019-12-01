Diputada Andrea Tovar insta a autoridades a revisar condiciones de ejemplares en Zoológico Wamerú en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 13:38:36

Querétaro, Querétaro, a 13 de diciembre 2025.- La diputada de Morena, Andrea Tovar Saavedra, llamó a las autoridades competentes para revisar las condiciones en las que se encuentran los animales del Zoológico Wamerú, tras denuncias en redes sociales sobre presuntos casos de maltrato y restricciones a visitantes que intentan documentar la situación.

Señaló que el proyecto de recuperación del zoológico se planteó con el objetivo de ofrecer un espacio digno para los ejemplares, pero advirtió que las recientes denuncias ponen en duda el cumplimiento de ese propósito.

“Es importante que la autoridad responsable revise este tema, porque evidentemente pone en riesgo a los animales”.

Mencionó que algunos de los cachorros nacidos en cautiverio presentan problemas de desarrollo, según reportes difundidos en plataformas digitales, aunque reconoció que no existe información oficial sobre el estado real de los ejemplares.

“No sabemos cuál es la condición actual de los animales, por eso creo que es momento de intervenir”.

Recordó que en el Congreso local existe una ley de protección animal que obliga a las instituciones a garantizar el bienestar de las especies en cautiverio. Asimismo, citó el caso de “Oli”, que generó debate público en torno a la responsabilidad de las autoridades en materia de protección y cuidado.

Aseguró que el Poder Legislativo está dispuesto a acompañar a la ciudadanía que denuncia estas situaciones y a visibilizar los casos para que las instancias correspondientes actúen. “Nosotros estamos para representar, para dar voz y para que la autoridad haga lo que le corresponde”.

Adelantó que el tema podría ser llevado a tribuna en el pleno del Congreso, donde varios legisladores han manifestado su intención de fijar postura. También subrayó que la reapertura del zoológico requirió permisos tanto locales como federales, por lo que la revisión deberá realizarse en ambos niveles de gobierno.