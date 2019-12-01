Diputada Adriana Campos convocan a disfrutar la Expo Fiesta Chilchota Eráxamani 2026, del 19 al 26 de julio

Morelia, Michoacán, a 8 de julio del 2026.– Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural, impulsar el turismo y generar una mayor derrama económica para las familias de Chilchota, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, Adriana Campos Huirache, y la presidenta municipal de Chilchota, Alejandra Ortiz Suárez, presentaron en el Congreso del Estado, la Expo Fiesta Chilchota Eráxamani 2026, que se llevará a cabo del 19 al 26 de julio, e invitaron a las y los michoacanos a ser parte de una de las festividades más representativas de la región.

Durante la rueda de prensa, la diputada Adriana Campos destacó que las ferias tradicionales son una oportunidad para preservar las raíces de los pueblos, fortalecer la identidad cultural y proyectar la riqueza histórica y artesanal de Michoacán, además de convertirse en un importante motor para la economía local mediante la llegada de visitantes.

La coordinadora parlamentaria del PRI subrayó que desde el Congreso del Estado continuará respaldando las acciones que fortalezcan a los municipios y promuevan sus tradiciones, al considerar que la cultura y el turismo son pilares para impulsar el desarrollo regional y mejorar las oportunidades para las familias michoacanas.

Por su parte, la presidenta municipal de Chilchota, Alejandra Ortiz Suárez, dio a conocer el programa de actividades de la Expo Fiesta, que contempla la inauguración y elección de la Ireri 2026, espectáculos infantiles, presentaciones artísticas y musicales, el tradicional baile de época, la Fiesta Patronal en honor a Santiago Apóstol y un evento cultural de clausura.

En la presentación también participaron el diputado local Vicente Gómez Núñez; la regidora de Turismo, Karen Estrada Álvarez Trejo; el regidor Abraham Huerta Santos; la regidora de Asuntos Indígenas, Martha Alicia Lorenzo Pascual; y Estefany Palato Ixta, candidata a Ireri 2026, quienes coincidieron en la importancia de promover esta celebración para fortalecer el turismo y difundir las tradiciones de Chilchota.

Destacaron que la Expo Fiesta Chilchota Eráxamani 2026 ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, religiosas, artísticas y recreativas para toda la familia, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región por su riqueza cultural y la participación de la comunidad.

Finalmente, Adriana Campos Huirache y Alejandra Ortiz Suárez reiteraron la invitación a las familias de Michoacán y a visitantes de otras entidades para asistir del 19 al 26 de julio a Chilchota, disfrutar de sus tradiciones, su gastronomía y su hospitalidad, y contribuir al fortalecimiento de una celebración que enaltece el orgullo y la identidad del pueblo purépecha.