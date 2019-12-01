Dignificar la labor de nuestros artesanos, base del desarrollo económico estatal: Ernesto Núñez 

Morelia, Michoacán, a 09 de julio de 2026. – El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, realizó una gira de trabajo por Santa Clara del Cobre, donde se reunió con artesanos, talleristas y habitantes de la región para socializar su proyecto "Michoacán Competitivo".

Durante su recorrido, Núñez Aguilar visitó talleres de martillado y talla de cobre, conociendo de cerca el proceso artesanal que ha dado fama mundial a esta comunidad. Dialogó con las familias dedicadas a esta noble labor, escuchando sus principales demandas: comercialización de sus piezas, acceso a insumos, apoyo a la pequeña industria y promoción turística para reactivar la economía local.

"Santa Clara del Cobre es un orgullo para Michoacán y para México. Su tradición artesanal no solo es cultura viva, sino también una fuente de empleo e identidad para miles de familias. Apoyar a las y los artesanos es apoyar nuestra historia y nuestro presente. Por eso, en 'Michoacán Competitivo' tenemos un compromiso claro con este sector", afirmó Núñez Aguilar.

El líder ecologista detalló que el plan estratégico contempla acciones específicas para potenciar el talento de las comunidades artesanales, alineadas con su eje de atracción de inversiones y empleo, así como con el de infraestructura y conectividad.

"No se trata solo de preservar la tradición, sino de hacerla sostenible y competitiva en el siglo XXI. La Cuarta Transformación debe garantizar que el talento de nuestros artesanos tenga los canales para prosperar. No podemos permitir que la falta de apoyos obligue a las nuevas generaciones a dejar el oficio", puntualizó Núñez Aguilar.

El aspirante a la coordinación estatal de la 4T destacó que estas acciones son parte de una visión integral que busca construir un Michoacán más justo y próspero, y refrendó su compromiso de seguir recorriendo el territorio para construir propuestas desde la cercanía con la gente.

"La Cuarta Transformación es cercanía y acción. Vamos a seguir sumando voluntades en cada municipio, y Santa Clara del Cobre tiene en nosotros a un aliado para que su cobre siga brillando en el mundo", concluyó.