Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- Con una inversión de 6.16 millones de pesos, un total de 562 futuras y futuros docentes, además del personal académico y administrativo, cuentan hoy con espacios dignos y seguros tras la rehabilitación general de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Profr. J. Jesús Romero Flores”, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

Las mejoras impactan directamente en la formación profesional de quienes cursan las licenciaturas en Educación Primaria y en Educación Especial e Inclusión Educativa en este histórico plantel, ubicado en la avenida Acueducto de Morelia, fortaleciendo así la calidad de la educación pública en la entidad.

Entre los trabajos ejecutados destacan la sustitución de impermeabilizante para proteger las aulas de filtraciones, renovación de pisos de azulejo en sanitarios, colocación de nuevas luminarias, aplicación de pintura general y el cambio de plafones, acciones que garantizan entornos funcionales para el aprendizaje diario.

Los recursos ejercidos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destinado a infraestructura de educación superior y forman parte del seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para transformar y fortalecer los planteles educativos del estado.