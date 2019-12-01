Diferencias entre aliados de Morena por el Plan B: PT advierte riesgos mientras que el Partido Verde lo respalda

Diferencias entre aliados de Morena por el Plan B: PT advierte riesgos mientras que el Partido Verde lo respalda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 22:27:15
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Ciudad de México, 19 de marzo de 2026.- Morena y sus partidos aliados no se encuentran completamente alineados en torno al llamado Plan B, luego de que el Partido del Trabajo (PT) manifestara preocupaciones, mientras que el Partido Verde expresó su respaldo a la propuesta.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, advirtió sobre posibles riesgos en la iniciativa, particularmente en lo que respecta a la posibilidad de que la presidenta pueda promover su propia revocación de mandato. Señaló que esta situación podría generar una ventaja electoral e inclinar la contienda a favor de Morena.

Ante este escenario, Sandoval indicó que su bancada aún no define el sentido de su voto, en espera de un análisis más detallado del contenido de la propuesta.

Por otro lado, el Partido Verde adoptó una postura favorable. Su coordinador, Carlos Puente, confirmó que respaldarán el Plan B y sostuvo que permitir que la presidenta defienda su mandato no debilita la democracia.

Además, argumentó que este tipo de mecanismos existen en otros países, por lo que consideró viable su implementación dentro del marco político nacional.

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