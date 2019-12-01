DIF Quiroga rifa motocicleta, con lo recaudado se comprará medicamentos y sillas de ruedas para la población vulnerable

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 20:54:56

Quiroga, Michoacán, a 22 de agosto 2025.– Con el objetivo de apoyar a las familias que requieren de medicamentos o de apoyos para mejorar sus condiciones de vida, el Sistema DIF Quiroga llevó a cabo la rifa de una motocicleta, actividad que generó la participación de la ciudadanía quienes adquirieron sus boletos para sumarse a la causa.

A nombre de la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, la presidenta del DIF Quiroga, María Aurelia Sánchez Olalde, y el director del organismo, Erick López, encabezaron este sorteo que forma parte de las acciones de proximidad y respaldo directo a las familias quiroguenses.

Durante el evento se anunció con alegría que el ganador del premio fue Javier Dávalos, con el boleto número 529.

Las autoridades municipales reafirmaron que este tipo de actividades no sólo representan un apoyo tangible para los hogares, sino también una forma de fortalecer el sentido de comunidad y de abrir oportunidades para quienes más lo necesitan, ya que lo recaudado será destinado principalmente a la compra de medicamentos que es una demanda constante de la población y también resolver solicitudes de sillas de ruedas.

“El Sistema DIF Quiroga seguirá trabajando con responsabilidad y corazón, siempre buscando acciones que mejoren la vida de nuestra gente”, señalaron.