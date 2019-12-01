DIF Morelia promueve inclusión en el Día Mundial del Síndrome de Down

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 16:36:57

Morelia, Michoacán; 21 de marzo de 2026.– En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, refrendó el compromiso de impulsar una sociedad más incluyente, en la que todas las personas tengan acceso a oportunidades de desarrollo y participación.

Como parte de esta fecha, colaboradoras y colaboradores del gobierno de Morelia se sumaron a la iniciativa de portar calcetines disparejos, una acción simbólica que busca visibilizar la diversidad y promover el respeto a las diferencias, recordando que cada persona es única.

El Día Mundial del Síndrome de Down se conmemora cada 21 de marzo para generar conciencia sobre esta condición genética, que ocurre cuando existe una copia extra del cromosoma 21, y para destacar la importancia de garantizar la inclusión, el respeto y la igualdad de derechos.

Más allá de la sensibilización, el DIF Morelia impulsa acciones permanentes para la inclusión de personas con discapacidad, promoviendo entornos accesibles, el reconocimiento de sus capacidades y su participación activa en la comunidad.

En este sentido, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha respaldado políticas públicas que fortalecen la atención a grupos prioritarios, fomentando una cultura de respeto, inclusión y equidad en el municipio.

A través del Centro para la Cultura de la Discapacidad, el DIF Morelia brinda orientación, capacitación y actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, contribuyendo a eliminar barreras y construir una sociedad más incluyente. Para más información, comunicarse al 443 334 0555.

“La inclusión se construye al reconocer y valorar las diferencias, promoviendo espacios donde todas las personas puedan convivir, participar y desarrollarse plenamente”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Con estas acciones, el DIF Morelia reafirma su compromiso de trabajar por una ciudad más justa, incluyente y solidaria, donde se fortalece la convivencia y se construye la paz desde el respeto a la diversidad.