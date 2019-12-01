DIF Morelia promueve inclusión en el Día Mundial del Síndrome de Down

DIF Morelia promueve inclusión en el Día Mundial del Síndrome de Down
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 16:36:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 21 de marzo de 2026.– En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, refrendó el compromiso de impulsar una sociedad más incluyente, en la que todas las personas tengan acceso a oportunidades de desarrollo y participación.

Como parte de esta fecha, colaboradoras y colaboradores del gobierno de Morelia se sumaron a la iniciativa de portar calcetines disparejos, una acción simbólica que busca visibilizar la diversidad y promover el respeto a las diferencias, recordando que cada persona es única.

El Día Mundial del Síndrome de Down se conmemora cada 21 de marzo para generar conciencia sobre esta condición genética, que ocurre cuando existe una copia extra del cromosoma 21, y para destacar la importancia de garantizar la inclusión, el respeto y la igualdad de derechos.

Más allá de la sensibilización, el DIF Morelia impulsa acciones permanentes para la inclusión de personas con discapacidad, promoviendo entornos accesibles, el reconocimiento de sus capacidades y su participación activa en la comunidad.

En este sentido, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha respaldado políticas públicas que fortalecen la atención a grupos prioritarios, fomentando una cultura de respeto, inclusión y equidad en el municipio.

A través del Centro para la Cultura de la Discapacidad, el DIF Morelia brinda orientación, capacitación y actividades de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, contribuyendo a eliminar barreras y construir una sociedad más incluyente. Para más información, comunicarse al 443 334 0555.

“La inclusión se construye al reconocer y valorar las diferencias, promoviendo espacios donde todas las personas puedan convivir, participar y desarrollarse plenamente”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Con estas acciones, el DIF Morelia reafirma su compromiso de trabajar por una ciudad más justa, incluyente y solidaria, donde se fortalece la convivencia y se construye la paz desde el respeto a la diversidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ataque armado deja un hombre sin vida en Zamora, Michoacán
Fiscalía de Jalisco logra 20 vinculaciones a proceso por delitos contra menores en marzo
Invitan a jóvenes de Michoacán a integrarse al Ejército Mexicano
Controlan incendio en edificio de la Colonia Roma en la CDMX; rescatan a un perrito
Más información de la categoria
Pemex y la Secretaría de Marina controlan derrame de hidrocarburo en Paraíso, Tabasco
Lula propone alianza entre Petrobras y Pemex
Sheinbaum declara al turismo comunitario como actividad de prioridad nacional
México reactiva el subsidio a la gasolina ante conflicto en Medio Oriente
Comentarios