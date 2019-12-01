DIF Morelia invita a taller para fortalecer habilidades de búsqueda de empleo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 18:11:48

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- El DIF Morelia realizará un taller formativo para mejorar la elaboración de currículum vitae y el desempeño en entrevistas laborales, impulsado por la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, como parte de las acciones que fortalecen oportunidades para la ciudadanía.

El taller se llevará a cabo este miércoles a las 9:30 horas en el auditorio del DIF en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), donde se brindarán herramientas claras y aplicables para que las y los asistentes puedan presentar su experiencia profesional de forma efectiva.

Este tipo de actividades promueve la autonomía económica y facilita procesos de búsqueda de empleo.

El Departamento para la Cultura de la Discapacidad del DIF Morelia, impulsa estas sesiones con enfoque accesible, de modo que cualquier persona interesada pueda fortalecer su preparación laboral. La iniciativa integra recomendaciones actualizadas sobre estructura de currículum, criterios que suelen valorar los reclutadores y estrategias para comunicar habilidades durante una entrevista.

El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa espacios formativos que amplían las oportunidades de desarrollo para la población, al considerar la capacitación como una herramienta clave para fortalecer la inclusión y el crecimiento comunitario.

Durante la actividad, se orientará también sobre cómo identificar fortalezas profesionales y cómo presentar información personal de manera clara y ordenada. Se explicará, además, la utilidad de adaptar el currículum a cada vacante, una práctica que mejora la posibilidad de obtener una entrevista.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó que “Brindar acompañamiento para el crecimiento profesional es una forma de apoyar a quienes buscan mejorar su entorno y acceder a empleos dignos”, y recordó que el Gobierno de Morelia mantiene abiertas acciones que promueven inclusión y desarrollo.

El DIF Morelia invita a la ciudadanía a participar en este taller gratuito, que busca ampliar oportunidades laborales y brindar herramientas prácticas para el desarrollo personal. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 443 113 4000. Con acciones como esta, Morelia continúa construyendo espacios accesibles y el mejor lugar para vivir.