DIF Morelia invita a sumarse esta noche a la Caminata Pinktate de Rosa

Morelia, Michoacán; 17 de octubre de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a las familias morelianas a participar esta noche en la Caminata Pinktate de Rosa, un encuentro abierto a la ciudadanía para promover la detección oportuna del cáncer de mama y expresar solidaridad con las mujeres que viven o han enfrentado esta enfermedad.

La actividad forma parte de “Morelia en Rosa, Prevenir es Vivir”, iniciativa que, en el marco de las acciones del Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reúne durante octubre actividades de información, sensibilización y acceso a servicios de salud.

La cita es a las 19:30 horas en Plaza Jardín Morelos, conocida como El Caballito. Desde ese punto, las personas asistentes caminarán por el Acueducto y la avenida Madero hasta llegar a la Catedral. Se recomienda acudir con ropa y calzado cómodos; quienes lo deseen pueden vestir alguna prenda rosa para sumarse al mensaje de la jornada.

Durante la noche, el Acueducto, la avenida Madero y la Catedral se iluminarán de rosa. A las 21:00 horas, el tradicional Encendido de Catedral incorporará una temática dedicada a la concientización sobre el cáncer de mama, como parte de las actividades de este mes.

Con esta caminata, el DIF Morelia busca que el mensaje de “Morelia en Rosa” llegue también a las calles y recuerde que el cuidado de la salud y el acompañamiento a quienes enfrentan el cáncer de mama son responsabilidades que podemos compartir como comunidad.