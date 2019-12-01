DIF Morelia invita a conferencia gratuita de Gildardo Gallo en el Centro Spot

DIF Morelia invita a conferencia gratuita de Gildardo Gallo en el Centro Spot
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 11:56:13
Morelia, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.– El DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, invita a la conferencia gratuita del artista visual Gildardo Gallo, este martes 2 de septiembre a las 16:30 horas en el Centro Spot Morelia, como parte de las acciones que promueven el acceso a la cultura y el desarrollo integral de las juventudes.

Gildardo Gallo, fotógrafo mexicano radicado en Italia, ha trabajado con marcas como Armani y Ferragamo, y publicado en revistas como Vogue y Harper’s Bazaar. Su obra destaca por fusionar moda, psicología y simbolismo en una propuesta visual única que ha sido expuesta en ciudades como Florencia, Venecia y Guadalajara. 

La conferencia se llevará a cabo en el Centro Spot Morelia, ubicado en avenida Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas del Tecnológico. La entrada es libre.

“La caja de los sueños” es una reflexión visual sobre los ciclos de la vida en etapas de siete años. A través de escenografías oníricas, esta propuesta invita a los asistentes a redescubrir sus emociones, aspiraciones y miedos, y con ello ofrecer una experiencia transformadora a través del arte, la fotografía y la introspección personal.

Con esta actividad, el DIF Morelia reafirma su compromiso con el desarrollo emocional, artístico y humano de adolescentes y jóvenes, acercándoles contenidos de alto valor cultural en espacios seguros y gratuitos.

