DIF Michoacán invita a profesionalizar servicios dirigidos a las y los menores

Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- El Catálogo de Capacitaciones y Certificaciones en materia de Primera Infancia 2026 ya está disponible para fortalecer la atención, cuidado y desarrollo integral de niñas y niños en sus primeros años de vida. Este recurso es impulsado por el Sistema Nacional DIF, a través del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
La directora general del Sistema DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, invita a instituciones, dependencias y a la población en general a consultar y difundir este catálogo para profesionalizar a las personas involucradas en la prestación de servicios dirigidos a niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los seis años de edad.
Estas acciones se realizan en cumplimiento a la Ley para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en Michoacán, la cual establece la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, así como la participación de los sectores social y privado para garantizar servicios de calidad.
El propósito es asegurar que niñas y niños tengan acceso a servicios en condiciones de igualdad, con calidad, calidez, seguridad y protección, promoviendo en todo momento el ejercicio pleno de sus derechos.
El catálogo se encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga: https://drive.google.com/file/d/1KwyzecEBiH3IEgk8PK6vyoBa2imdQONB/view?usp=sharing