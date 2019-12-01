DIF Michoacán invita a profesionalizar servicios dirigidos a las y los menores

DIF Michoacán invita a profesionalizar servicios dirigidos a las y los menores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 08:04:04
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Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- El Catálogo de Capacitaciones y Certificaciones en materia de Primera Infancia 2026 ya está disponible para fortalecer la atención, cuidado y desarrollo integral de niñas y niños en sus primeros años de vida. Este recurso es impulsado por el Sistema Nacional DIF, a través del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La directora general del Sistema DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, invita a instituciones, dependencias y a la población en general a consultar y difundir este catálogo para profesionalizar a las personas involucradas en la prestación de servicios dirigidos a niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los seis años de edad.

Estas acciones se realizan en cumplimiento a la Ley para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en Michoacán, la cual establece la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, así como la participación de los sectores social y privado para garantizar servicios de calidad.

El propósito es asegurar que niñas y niños tengan acceso a servicios en condiciones de igualdad, con calidad, calidez, seguridad y protección, promoviendo en todo momento el ejercicio pleno de sus derechos.

El catálogo se encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga: https://drive.google.com/file/d/1KwyzecEBiH3IEgk8PK6vyoBa2imdQONB/view?usp=sharing

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