Tras cuatro días de búsqueda, continúa desaparecido joven extraviado en cerro de Huandacareo, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 01:40:08

Huandacareo, Mich., a 26 de abril de 2026.— Luego de cuatro días de intensas labores de rastreo en la zona serrana del municipio, personal de Protección Civil Estatal concluyó un operativo de búsqueda en el cerro conocido como “El Jaripal”, donde se reportó la desaparición de un joven, quien hasta el momento no ha sido localizado.

De acuerdo con información oficial, las tareas de localización se extendieron durante 96 horas de trabajo ininterrumpido, periodo en el que rescatistas desplegaron un amplio operativo en coordinación con autoridades municipales para intentar dar con el paradero del joven.

Las acciones incluyeron sobrevuelos de reconocimiento para ampliar el rango de observación en la zona montañosa, así como recorridos pie-tierra realizados por brigadas de rescate que inspeccionaron diversos puntos del cerro y sus alrededores.

Asimismo, en las labores participaron binomios caninos especializados en búsqueda y rescate, los cuales realizaron rastreos en diferentes rutas consideradas de posible tránsito para la persona extraviada; sin embargo, hasta ahora no se han obtenido resultados positivos.

Pese a la conclusión de esta fase del operativo, las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán y que no se descarta retomar o ampliar las labores de búsqueda en la zona con el objetivo de localizar al joven con vida.

El cerro “El Jaripal”, ubicado en las inmediaciones de Huandacareo, es una zona de difícil acceso en varios de sus tramos, lo que ha complicado las labores de rastreo realizadas por los equipos de emergencia. Mientras tanto, familiares y autoridades mantienen la esperanza de que el joven pueda ser encontrado sano y salvo.