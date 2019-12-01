Localizan a un hombre ultimado y maniatado en brecha de Turicato, Michoacán: Le dejaron mensaje en cartulina

Turicato, Mich., 26 de marzo de 2026.— El cuerpo sin vida de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado la tarde de este martes en una brecha rural cercana a la comunidad de Cieneguillas, en el municipio de Turicato. La víctima presentaba impactos de arma de fuego y se encontraba maniatada, además de que junto al cadáver fue encontrada una cartulina con un mensaje cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por comuneros de la zona que caminaban por una brecha que conecta hacia la comunidad de El Llano. Al percatarse de la presencia del cuerpo tirado en un predio cercano al camino, los habitantes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil acudieron al lugar y, tras confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales, procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que llevó a cabo las diligencias periciales correspondientes, así como la recolección de indicios en el sitio donde fue localizado el cadáver.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios de ley y se espera que en las próximas horas pueda ser identificado por sus familiares.

Autoridades ministeriales iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la posible relación del mensaje localizado con el crimen organizado.