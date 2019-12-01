Localizan a un hombre ultimado y maniatado en brecha de Turicato, Michoacán: Le dejaron mensaje en cartulina

Localizan a un hombre ultimado y maniatado en brecha de Turicato, Michoacán: Le dejaron mensaje en cartulina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 01:20:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Turicato, Mich., 26 de marzo de 2026.— El cuerpo sin vida de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado la tarde de este martes en una brecha rural cercana a la comunidad de Cieneguillas, en el municipio de Turicato. La víctima presentaba impactos de arma de fuego y se encontraba maniatada, además de que junto al cadáver fue encontrada una cartulina con un mensaje cuyo contenido no fue revelado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por comuneros de la zona que caminaban por una brecha que conecta hacia la comunidad de El Llano. Al percatarse de la presencia del cuerpo tirado en un predio cercano al camino, los habitantes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil acudieron al lugar y, tras confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales, procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Minutos después arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que llevó a cabo las diligencias periciales correspondientes, así como la recolección de indicios en el sitio donde fue localizado el cadáver.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán los estudios de ley y se espera que en las próximas horas pueda ser identificado por sus familiares.

Autoridades ministeriales iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la posible relación del mensaje localizado con el crimen organizado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cuatro días de búsqueda, continúa desaparecido joven extraviado en cerro de Huandacareo, Michoacán 
Localizan a un hombre ultimado y maniatado en brecha de Turicato, Michoacán: Le dejaron mensaje en cartulina
Con el ataque armado en barbería que dejó un muerto en Morelia, en marzo ya suman 20 asesinatos en la capital de Michoacán
Pierde la vida una mujer extranjera mientras se realizaba una cirugía estética en Reynosa, Tamaulipas
Más información de la categoria
Premian en encuesta a quienes gobiernan en medio de la violencia: Rankings maquillan crisis en Zamora, Uruapan y Zacapu y construyen candidatos a las próximas elecciones en Michoacán 
Exhorta Congreso de Michoacán a la rectora de la UMSNH para que presente reglamento de elecciones que se mandató con reforma
Senadores de Morena corean “¡Morón!” durante visita de Grecia Quiroz al Senado
Primarias y secundarias deberán regular uso de Dispositivos Móviles en horario escolar: Congreso de Michoacán
Comentarios