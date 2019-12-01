Con el ataque armado en barbería que dejó un muerto en Morelia, en marzo ya suman 20 asesinatos en la capital de Michoacán

Morelia, Mich., a 25 de marzo de 2026.— La tarde de este miércoles, sujetos armados ingresaron a una barbería y dispararon de manera directa contra tres personas que ahí se encontraban; en el atentado, una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionados. En lo que va de marzo, en la capital del estado, al menos 20 personas han sido asesinadas.

De este nuevo caso criminal y de inseguridad, se registró poco después de las 17 horas en la zona Poniente de la ciudad, en una Barber Shop ubicada sobre la calle Francisco Meza, en la colonia Ignacio López Rayón, cerca de la avenida San Juanito Itzícuaro.

Se supo que sujetos armados irrumpieron en el local y dispararon contra tres hombres que se encontraban en el sitio; tras el ataque, una de las víctimas perdió la vida de forma inmediata.

Morelia violento

A seis días de que termine el tercer mes del año, marzo se convertirá en el más violento del año en materia de homicidios dolosos cometidos en el municipio de Morelia.

La Nueva Aldea II, tenencia Morelos, Mirador de la Aldea, Indeco Santiaguito, Colinas del Sur, Progreso del Sur, Fraccionamiento Batalla de Morelia, La Estancia, Nueva Valladolid, Ampliación Leandro Valle, Ampliación La Soledad, presa de Cointzio, Lomas de la Maestranza, La Estancia, Ignacio López Rayón, son las colonias donde hasta el momento, se han cometido estos crímenes mortales.

El 2 de marzo el cadáver putrefacto de un hombre, envuelto en una cobija color vino y dentro de un tambo de plástico color azul, fue encontrado en un terreno baldío situado entre las colonias Los Ángeles y La Nueva Aldea II, en la zona norte Morelia, a pocos metros del lugar conocido como El Capulín.

El 6 de marzo un sujeto con un arma blanca mató a otro en la colonia Socialista de la Tenencia Morelos; el probable móvil fue una riña entre los involucrados y la víctima fue identificado como Eustorgio, de 52 años de edad.

El 8 de marzo un hombre fue localizado sin vida en la colonia Mirador de la Aldea, ubicada en la zona Oriente de la capital; la víctima tenía los tobillos atados con un lazo, estaba degollado, tenía lesiones de proyectil de arma de fuego, también de arma blanca y una edad de entre 28 y 35 años de edad.

El 9 de marzo por la noche, fueron reportados varios disparos de arma de fuego en la colonia Santiaguito Indeco, ubicada al norte de la ciudad y cuando se presentaron patrulleros municipales, encontraron a un motociclista y a un peatón muertos por impactos de bala, además de una tercera persona lesionada.

El 11 de marzo dos hombres que fueron asesinados a balazos en la vía pública de la colonia Colinas del Sur; fueron reconocidos como Raymundo y Filemón y se supo que el primero de ellos era oficial de Policía Municipal de Morelia.

El 12 de marzo un hombre de oficio talabartero, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en su domicilio-taller ubicado en la colonia Progreso del Sur, cerca de la colonia Colinas del Sur, en la calle Manzana, localizado entre la avenida Amalia Solórzano y/o Praderas del Sur; se supo que los agresores llegaron hasta el lugar del atentado, a bordo de una motocicleta desde donde dispararon contra Atilano, de 45 años de edad.

El 13 de marzo un hombre de alrededor de 55 años de edad, fue encontrado sin vida, acribillado a balazos, al interior de su casa, en las inmediaciones de Macro Plaza Estado, en el Fraccionamiento Batalla de Morelia; las autoridades señalaron que encontraron en la escena del crimen, 18 casquillos calibre 9 milímetros.

Ese mismo día 13, dos hombres fueron ejecutados a balazos durante la noche a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro, en la población de La Estancia; las víctimas tenían entre 25 y 30 años de edad.

El 15 de marzo dos delincuentes, en posesión de una pistola y un vehículo robado, dispararon contra elementos de la Guardia Civil y tras una persecución, los agentes repelieron la agresión, abatieron a uno de los atacantes y el otro quedó lesionado, pero más tarde perdería la vida.

El 17 de marzo fue localizada una mujer sin vida y semienterrada, en estado avanzado de putrefacción, en un inmueble en obra negra ubicado al norponiente de la capital michoacana, en la colonia Ampliación Leandro Valle, de esta ciudad de Morelia.

El 18 de marzo el cadáver totalmente calcinado de una persona, al parecer con heridas de bala, fue encontrado en un cuarto en obra negra ubicado en la colonia Ampliación La Soledad, al norte de Morelia.

El 22 de marzo un hombre sin vida, maniatado y con huellas de violencia, fue encontrado dentro de la presa de Cointzio; el hallazgo lo realizaron algunas personas, muy cerca de la orilla de la antigua carretera a Pátzcuaro, a una distancia aproximada de 150 metros de las compuertas del referido cuerpo de agua. El masculino no fue identificado, pero tenía entre 30 y 37 años de edad, era de complexión delgada, piel blanca y cabello negro.

El 23 de marzo se registró el hallazgo de una pareja sin vida al interior de un domicilio en la colonia Lomas de la Maestranza; se trató de una pareja de entre 40 a 48 años de edad, quienes presentaba heridas de bala.

El 24 de marzo un joven motociclista perdió la vida tras ser atacado a balazos en la población de La Estancia, ubicada en el municipio de Morelia. De acuerdo con fuentes policiales, el ahora occiso portaba una pistola y varias dosis de droga al momento de la agresión; se supo que el fallecido respondía al nombre de Juan Pablo, de 24 años de edad. En el sitio fue asegurada un arma corta calibre .9 milímetros que tenía fajada a la cintura, así como la sustancia ilícita.