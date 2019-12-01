Llega la euforia mundialista a México; este jueves disputan repechajes en Guadalajara y Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 08:43:31

Guadalajara, Jalisco, 26 de marzo del 2026.- La euforia mundialista ha arirbado a México, ya que será sede a partir de este jueves de las semifinales del Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa del Mundo 2026, un mini torneo que definirá los últimos dos boletos para el Mundial 2026 de la FIFA, que se celebrará en verano en México, Estados Unidos y Canadá.

Las ciudades elegidas para albergar esta fase son Guadalajara y Monterrey, donde seis selecciones nacionales de cinco confederaciones distintas buscarán su lugar en la justa mundialista bajo un formato de eliminación directa dividido en dos llaves independientes.

La Llave A se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara y contará con la participación de Jamaica, representante de Concacaf; Nueva Caledonia, de Oceanía; y la República Democrática del Congo, de la Confederación Africana de Futbol (CAF).

Por su parte, la Llave B se jugará en el Estadio BBVA de Monterrey, donde competirán Bolivia, de la Conmebol; Surinam, de Concacaf; e Irak, representante de la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

Las semifinales se llevarán a cabo este 26 de marzo, mientras que las finales de ambas llaves están programadas para el próximo 31 de marzo.

Además de definir a los últimos clasificados al Mundial, este torneo servirá como una prueba logística y de seguridad para Guadalajara y Monterrey de cara a la Copa del Mundo de 2026.