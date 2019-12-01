Premian en encuesta a quienes gobiernan en medio de la violencia: Rankings maquillan crisis en Zamora, Uruapan y Zacapu y construyen candidatos a las próximas elecciones en Michoacán 

Morelia, Mich., a 25 de marzo de 2026. — En un estado marcado por la violencia persistente y la presencia del crimen organizado, un reciente ranking de aprobación municipal ha encendido la polémica al colocar en los primeros lugares a gobiernos de municipios que enfrentan graves problemas de seguridad. Más allá de los porcentajes, el resultado abre una discusión de fondo: ¿las encuestas reflejan la realidad o están contribuyendo a construir candidaturas?

El estudio, difundido por la empresa Statistical Research Corporation, ubica en la cima de la aprobación a los ayuntamientos de Uruapan, Zamora y Zacapu, territorios que comparten un denominador común: altos niveles de violencia y una constante disputa entre grupos criminales.

En Uruapan, la situación ha alcanzado niveles críticos en los últimos años, con episodios de violencia de alto impacto y el asesinato reciente de un alcalde en funciones, un hecho que evidenció la fragilidad institucional frente a la delincuencia organizada. Pese a este contexto, su administración encabeza los niveles de aprobación.

Zamora, por su parte, ha sido señalada de manera reiterada como una de las ciudades con mayores índices de homicidio en el país. La violencia en esta región no es aislada, sino estructural, con ataques armados, ejecuciones y una disputa territorial constante que ha marcado la vida cotidiana de sus habitantes.

En el caso de Zacapu, aunque con menor visibilidad mediática, la problemática no es menor. Su ubicación estratégica la convierte en un punto clave para las operaciones delictivas, con antecedentes de bloqueos, incendios de vehículos y acciones coordinadas del crimen organizado.

La paradoja es evidente: mientras los indicadores de seguridad reflejan escenarios complejos, las encuestas presentan niveles de aprobación elevados. Para analistas, esta desconexión no puede entenderse sin considerar factores como la percepción ciudadana, la comunicación política y, en algunos casos, posibles sesgos derivados del miedo o la autocensura en contextos donde opera el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Pero el impacto de estos rankings no se limita al terreno estadístico. En un contexto preelectoral, los resultados adquieren un valor estratégico. Los alcaldes mejor posicionados —Grecia Quiróz, Carlos Soto y Mónica Valdéz— ya perfilan aspiraciones políticas rumbo a la siguiente contienda.

Mientras Valdéz buscaría un cargo local, Quiróz y Soto apuntan a una proyección estatal, con la gubernatura como horizonte. En ese escenario, su presencia en los primeros lugares de aprobación no solo fortalece su imagen pública, sino que también les proporciona un argumento político clave: el respaldo ciudadano.

Especialistas advierten que este tipo de mediciones, cuando se difunden sin contexto, pueden contribuir a “maquillar” la realidad y a construir narrativas favorables que no necesariamente corresponden con las condiciones que enfrentan los municipios. La aprobación, señalan, no sustituye indicadores duros como la incidencia delictiva, pero sí puede influir en la percepción del electorado.

Así, los rankings dejan de ser una simple fotografía de opinión para convertirse en herramientas con efectos políticos concretos. En un entorno donde la violencia sigue siendo uno de los principales desafíos, la utilización de encuestas como mecanismo de posicionamiento abre cuestionamientos sobre la forma en que se construyen las candidaturas y se define el debate público.

Entre la percepción y la realidad, la distancia es clara. Y en esa brecha, los números no solo informan: también pueden moldear el rumbo de las próximas elecciones.