Revelan que cuñado de AMLO creó empresas con socios acusados de lavar 46 millones de dólares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 08:36:11

Ciudad de México, 26 de marzo del 2026.- Un nuevo escándalo envuelve al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una vez que el medio de comunicación El Universal dio a conocer que entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Mueller y cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, registró junto con otros socios dos empresas dedicadas a servicios financieros y transferencias de dinero: Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV.

De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, una de las compañías fue registrada en la Ciudad de México y la otra en Jalisco. Entre los socios aparecen dos personas de origen extranjero identificadas como Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland.

Los nombres de ambos coinciden con los de Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland, quienes fueron acusados en Estados Unidos por participar en una operación de lavado de dinero por más de 46 millones de dólares.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, los implicados simularon la venta de mascarillas y equipo de protección contra COVID-19 para encubrir el movimiento de recursos obtenidos de manera fraudulenta.

Las autoridades estadounidenses detallaron que, entre 2021 y principios de 2022, los acusados abrieron cuentas bancarias con identidades robadas para reclamar apoyos económicos de fondos públicos, principalmente de programas de compensación por desempleo en varios estados del país. Posteriormente, el dinero era transferido a China a través de empresas creadas en Colorado.

Aunque los nombres de los acusados coinciden con los socios de las empresas registradas en México, la acusación presentada en Estados Unidos no establece, hasta ahora, una relación directa entre las operaciones investigadas y las compañías creadas en territorio mexicano.

Actualmente, los implicados esperan sentencia, programada para mayo de este año.