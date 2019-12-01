Exhorta Congreso de Michoacán a la rectora de la UMSNH para que presente reglamento de elecciones que se mandató con reforma

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- Con la premisa de fortalecer la gobernabilidad y la legalidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Congreso del Estado exhortó a la rectora Yarabí Ávila González, para que en un término de 15 días naturales remita a este Congreso, documentos e información sobre la conformación de la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector y los Reglamentos correspondientes al proceso de elección.



En ese sentido, el diputado proponente, Baltazar Gaona García, señaló que “este exhorto no es una intromisión a la autonomía de la Universidad, es un acto de vigilancia y de acompañamiento institucional para asegurar que la transición en la Rectoría sea ejemplar, democrática, transparente y legal”.

“Se debe entender que la autonomía universitaria no es un cheque en blanco para ignorar los plazos legales, la autonomía es, ante todo, la responsabilidad de autogobernarse bajo el respeto de la ley. Dicha obligación no es menor ya que implica contar con los reglamentos y adecuaciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de la ley en ejercicio de la autonomía”, aseveró.

En ese sentido, también se señala en el dictamen que “la urgencia de este exhorto radica en un hecho cronológico inevitable, porque faltan escasos 10 meses para que concluya el actual periodo de la rectoría, por lo cual, iniciar un proceso de sucesión sin contar con reglas claras, actualizadas y armonizadas con la nueva Ley Orgánica, es abrir la puerta a la discrecionalidad, a la impugnación y a la inestabilidad política dentro de la Universidad”.