Pierde la vida una mujer extranjera mientras se realizaba una cirugía estética en Reynosa, Tamaulipas

Pierde la vida una mujer extranjera mientras se realizaba una cirugía estética en Reynosa, Tamaulipas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 22:12:34
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Reynosa, Tamaulipas, a 25 de marzo de 2026.- Este miércoles se registró el deceso de una mujer extranjera en una clínica de cirugías estéticas en Reynosa, situación que encendió la atención de autoridades sanitarias y de procuración de justicia, quienes ya indagan posibles irregularidades en el procedimiento médico y en la operación del establecimiento.

De acuerdo con reportes oficiales, la paciente comenzó a presentar complicaciones de salud justo al momento de ingresar al quirófano, donde presuntamente sufrió un infarto. Aunque personal de Protección Civil acudió tras recibir el llamado de emergencia, al arribar al lugar confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, mientras que especialistas forenses analizan si se cumplieron los protocolos médicos previos a la intervención, incluyendo la administración de medicamentos y la valoración del estado de salud de la paciente.

Las autoridades recordaron que, conforme a la normativa de la Secretaría de Salud, las clínicas estéticas deben apegarse a estrictos lineamientos legales, así como someterse a inspecciones periódicas. Por ello, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) también está realizando una revisión del establecimiento para verificar permisos, antecedentes y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes.

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