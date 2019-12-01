Diana Espinoza presenta iniciativa en el Congreso de Michoacán para la obligatoriedad de la enseñanza de letras cursivas en primaria y secundaria

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- Ante los desafíos que enfrenta la educación en la era digital, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado impulsa una propuesta orientada a fortalecer las bases del aprendizaje en niñas, niños y adolescentes, al reconocer que la educación primaria constituye un pilar esencial en el desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas y sociales que permiten a las personas desenvolverse plenamente en su vida académica y social.

Ante un contexto global en el que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el 67% de la población mundial se encuentra conectada a internet, la legisladora advirtió sobre la necesidad de equilibrar el uso de herramientas digitales con prácticas fundamentales como la escritura cursiva.

Diversos estudios científicos han demostrado que esta habilidad no solo favorece la memoria y la comprensión, sino que también estimula áreas clave del cerebro relacionadas con la coordinación motora fina y la percepción visual, contribuyendo de manera significativa al proceso de aprendizaje.

La diputada resaltó que especialistas en neurología y educación coinciden en que la escritura manuscrita representa un ejercicio cognitivo de alto valor, ya que fortalece la retención de información, mejora la comprensión lectora y favorece el desarrollo neurológico vinculado al lenguaje. Asimismo, se ha identificado que en etapas tempranas del aprendizaje, escribir a mano permite a los estudiantes reconocer mejor las letras, estructurar su pensamiento y desarrollar habilidades motoras esenciales, mientras que en adultos contribuye a preservar la función cognitiva.

En este sentido, Espinoza Mercado propuso la incorporación en la Ley de Educación del Estado de Michoacán, la obligatoriedad de la enseñanza sistemática y progresiva de la escritura manuscrita en los niveles de educación primaria y secundaria.

“Esta iniciativa busca recuperar prácticas como la letra cursiva, fundamentales para fomentar la disciplina, la coordinación y la expresión escrita, ante una tendencia creciente que ha reducido su enseñanza en las aulas”, señaló.

Con esta propuesta legislativa, se pretende garantizar una formación integral que responda a los retos contemporáneos sin perder de vista la importancia de las habilidades fundamentales en el desarrollo humano.

La iniciativa contempla la adición del artículo 60 Bis a la Ley de Educación del Estado, estableciendo lineamientos claros para su implementación, evaluación y fortalecimiento docente, consolidando así un modelo educativo que combine innovación tecnológica con bases pedagógicas sólidas.