Diálogo y cercanía, necesarios para recuperar la grandeza de Michoacán: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán, 20 de julio 2026.- Con más de siete mil quinientos (7,500) kilómetros recorridos y reuniones celebradas con más de 15 mil michoacanos, el promotor del movimiento "Para recuperar la Grandeza de Michoacán", Octavio Ocampo, realizó un recuento de los acuerdos alcanzados con la ciudadanía durante los primeros 30 días de iniciado este movimiento.

Al respecto, el representante popular resaltó que de los encuentros celebrados en los municipios de Zitácuaro, Tingambato, Ciudad Hidalgo, Venustiano Carranza, Parácuaro, Paracho, Lázaro Cárdenas, Zinapécuaro, Tangamandapio y Morelia, se han mantenido diálogos abiertos y de frente, con ideas y propuestas francas que reflejan las necesidades y realidades que viven todos los días las y los michoacanos.

" Hemos dialogado con ganaderos, pescadores, comerciantes pequeños, medianos y grandes empresarios; con transportistas, docentes, estudiantes, representantes de los pueblos originarios y con miles de ciudadanas y ciudadanos que más allá de nuestras diferencias políticas, hemos coincidido en el anhelo de que Michoacán vuelva a ser un lugar de oportunidades y que juntos recuperemos esa grandeza que siempre le ha caracterizado".

El promotor "Por la Grandeza de Michoacán", destacó que las mejores decisiones de gobernanza, son aquellas que se construyen escuchando a la gente y no las que se hacen desde la comodidad de un escritorio de oficina.

"Escuchamos en la región Oriente la preocupación de productores que buscan mejores condiciones para comercializar sus productos; en la Meseta Purépecha, encontramos comunidades orgullosas de su identidad que demandan mayor acompañamiento para preservar su cultura y fortalecer su economía".

A su vez , "en Tierra Caliente hay el enorme deseo de vivir en paz y recuperar plenamente las oportunidades para el desarrollo; en la Costa, los pescadores y prestadores de servicios turísticos nos hablaron del enorme potencial que todavía permanece sin aprovechar, mientras que en el Bajío, empresarios y comerciantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la infraestructura, la conectividad y la certeza para la inversión", puntualizó.

A partir de este trabajo, Octavio Ocampo consignó que hay una conclusión que nadie puede negar: "y es que Michoacán no necesita que le digan su valor ni lo que sabe hacer; Michoacán necesita que vuelvan a creer en él".

Por ello, Octavio Ocampo expresó su anhelo de que este movimiento se materialice en una causa compartida por miles de michoacanos, quienes por su profundo amor a esta tierra, se sumen a esta oportunidad histórica para recuperar la grandeza de Michoacán.