Diálogo y acuerdos impulsan proyecto de pozo de agua en comunidades de Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 20:33:51

Salvador Escalante, Michoacán, a 12 de abril de 2026.- En un encuentro con habitantes de las comunidades de Huaniqueo, Camémbaro, Paso de Camémbaro y San Rafael (El Coyote), la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó una reunión de trabajo donde el diálogo y la participación ciudadana permitieron avanzar en un tema fundamental para las familias: el acceso al agua potable.

Durante la reunión se lograron acuerdos importantes para continuar con el proceso de perforación de un pozo de agua, proyecto que beneficiará directamente a estas comunidades. Este avance es resultado del trabajo cercano con la ciudadanía, bajo la convicción de Gobernar con amor, justicia y libertad, atendiendo las necesidades más sentidas de la población.

La alcaldesa destacó que cuando gobierno y comunidades trabajan en unidad, es posible construir consensos y fortalecer la confianza para resolver los retos que enfrentan las localidades.

Con este tipo de acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de Escuchar, resolver y transformar, generando soluciones reales que impacten de manera positiva en la calidad de vida de las familias.

De esta manera, la administración municipal continuará promoviendo el trabajo conjunto con las comunidades, convencida de que Salvador Escalante Nos Une y que solo con la participación de todas y todos se pueden alcanzar mejores resultados para el municipio.

