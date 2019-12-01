Diálogo entre gobierno y Federación de Trabajadores del Estado marca el rumbo laboral en Querétaro: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 10 de marzo del 2026.- En materia laboral, hoy Querétaro tiene rumbo, resaltó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar una reunión con integrantes de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro Registro 5415, encuentro en el que destacó que en esta entidad el diálogo entre los frentes patronales, sindicales y el gobierno es efectivo.

Refirió que en Querétaro se le apuesta al orden, a la certeza jurídica y a la formalidad. También se promueve el talento local, la mano de obra calificada y la especialización. Aquí, enfatizó, la buena marcha en generación de empleos, atracción de inversiones y competitividad es resultado del trabajo de todas y todos.

“Yo lo que les quiero decir a los sindicalistas, a los líderes, a los trabajadores, gracias, gracias por ayudarnos a hacer el mejor estado del país. Gracias por ayudarme a ir a Canadá, a Europa, y hablarle de tú a tú a cualquiera porque sé que tenemos la mejor mano de obra en automotriz, en aeroespacial, en tecnología, en ingeniería. De verdad les digo, tenemos un gran estado. Cuidémoslo y por favor no nos pongamos un techo”, apuntó.

Señaló que esta es una tarea que le ha encomendado a la titular de la Secretaría del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, así como a todo su equipo, favoreciendo un ambiente de respeto y libertad, en el que las y los trabajadores queretanos expresen sus inquietudes y sus demandas; reconociendo su liderazgo, así como la labor que cada persona realiza desde sus organizaciones; y sumando coordinación e interlocución para emprender la defensa y la promoción de cada puesto de trabajo.

El mandatario estatal invitó al secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, Registro 5415, Héctor Torres, así como a sus integrantes, a continuar avanzando con un rumbo claro: el del diálogo, el acuerdo y la estabilidad, factores que impulsan la generación de empleos y la movilidad social, y que fortalecen la confianza en Querétaro.

Mauricio Kuri exhortó a seguir trabajando por la productividad, al señalar que Querétaro debe continuar siendo esa punta de lanza que reúne lo mejor del país. Añadió que la entidad debe mantenerse como un faro que marque la ruta de cómo se tienen que hacer las cosas, distinguiendo el esfuerzo de las y los trabajadores.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, indicó que el estado registra en la actualidad más de 720 mil empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), posicionándolo como un referente nacional en la generación de empleo formal. Estos resultados, dijo, son producto de la confianza, de la inversión y, sobre todo, de la paz laboral.

San Martín Castillo también habló de las mejoras laborales y como ejemplo citó que tan solo en los procesos de revisión salarial y contractual de este año en 101 empresas, se han logrado incrementos promedio superiores al siete por ciento en salarios y el 3.16 en prestaciones, beneficiando a más de 20 mil 919 trabajadoras y trabajadores. Asimismo, enfatizó que la participación de las mujeres en la vida económica y laboral sigue creciendo y en la actualidad más de 547 mil mujeres forman parte de la economía queretana.

“Y en lo que a mí me atañe, quiero defender mi compromiso desde la Secretaría del Trabajo impulsando acciones de liderazgo, no las mías, las suyas, que los movimientos sindicales como esta lucha que hace un momento nos antecedió como la reducción de la jornada laboral sea una realidad y sea la construcción de este esfuerzo, de este trabajo y de nuestro reconocimiento hacia todas y todos ustedes”, expresó.

Al tomar la palabra, el secretario general de la Federación Regional “Fernando Amilpa” de Querétaro, Noé Rojas López, manifestó que las y los trabajadores han sido la base de desarrollo económico, social y productivo del estado. Cada fábrica, cada empresa, cada servicio que mueve a Querétaro, comentó, existe gracias al esfuerzo diario de miles de mujeres y hombres que trabajan con dignidad.

Reconoció que la entidad vive una etapa de crecimiento impulsada por la administración de Mauricio Kuri, quien ha planteado una visión clara para que Querétaro siga avanzando al siguiente nivel, condición que sólo será posible si trabajadores, empresas y gobierno caminan en la misma dirección.

“Los sindicatos, las organizaciones laborales y las autoridades tenemos una responsabilidad compartida, construir fuentes de diálogo, impulsar la formalidad laboral y acercar programas sociales que fortalezcan el bienestar de las familias trabajadoras. Porque cuando el trabajador tiene acceso a oportunidades, capacitación, seguridad social y programas de apoyo, no solo mejora su vida, se fortalece todo el estado”, agregó.

El secretario general del Sindicato de la Industria Metálica en Querétaro, Héctor Hernández de Albino, rechazó la existencia de organizaciones que desafían a las instituciones o que pongan en entredicho la calidad moral de las y los funcionarios. En este tenor, externó su respaldo a la labor del Estado.

“Reiteramos nuestro respeto a las instituciones del Estado y manifestamos por convicción nuestra disposición a la construcción de acuerdos en lo poco que podamos soportar en aras de seguir manteniendo esta misma estabilidad en el Estado bajo la máxima de que sin empresa no hay sindicato”, puntualizó.

La secretaria general del Sindicato Hitachi Astemo en Querétaro, Jéssica Yáñez Rincón, agradeció el espacio de diálogo en el que las autoridades mostraron su disposición para escuchar a las y los trabajadores y a sus organizaciones sindicales, lo que consideró una señal clara de que en Querétaro existe voluntad para construir soluciones de manera conjunta.