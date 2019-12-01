Día Nacional de lo Hecho en México es un impulso directo al desarrollo productivo de Michoacán y el país: Araceli Saucedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 14:45:23

Ciudad de México, a 2 de diciembre del 2025.-La senadora Araceli Saucedo Reyes, destacó la aprobación del Senado de la República para declarar el segundo viernes de septiembre como el “Día Nacional de lo Hecho en México”, una iniciativa que, afirmó, fortalecerá la economía nacional y traerá beneficios directos para los sectores productivos de Michoacán.

En ese sentido subrayó que esta declaratoria fortalece los lineamientos del Plan México, impulsado por el Gobierno de la República, cuyo objetivo es consolidar un desarrollo económico más equilibrado, sostenible y con oportunidades para todas las regiones del país.

La senadora michoacana resaltó que la marca Hecho en México es un distintivo que reconoce el talento, la innovación y el esfuerzo de quienes producen en el país, y a la vez, promueve el consumo interno, fortalece el comercio nacional y eleva la competitividad de las empresas tanto en México como en el extranjero.

De acuerdo a lo aprobado en el Senado de la República y una vez que la Cámara de Diputados haga lo propio, explicó que podrán acceder al sello aquellos productos fabricados, manufacturados o ensamblados en territorio nacional que cumplan estándares de calidad y reflejen con orgullo el origen mexicano de sus materiales y procesos.

Araceli Saucedo destacó que esta estrategia impulsará empleos mejor remunerados, aumentará la proveeduría local con mayor valor agregado y potenciará la creación de polos regionales de desarrollo y bienestar.

Y esto añadió “para Michoacán representa una oportunidad para que nuestras micro, pequeñas y medianas empresas accedan a nuevos mercados, fortalezcan sus cadenas de valor y consoliden su presencia en el país”.

Finalmente, aseguró que esta iniciativa permitirá proyectar un México más competitivo, unido y orgulloso de su producción, al tiempo que se abren nuevas rutas de crecimiento económico para entidades con vocación productiva como Michoacán.