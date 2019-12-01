Día de Muertos en Huetamo. Una celebración de sabor, color, luz y tradición

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 16:56:43

Huetamo, Michoacán, a 2 de noviembre de 2026.- El alcalde de Huetamo y todo su equipo de trabajo, dirigidos por su esposa Nancy Zarco pusieron todo su empeño para lograr una atmósfera extraordinaria para recibir la visita de los que se han adelantado a otro plano terrenal.

El jardín principal, el edificio del ayuntamiento y la calle que sube hacia la parroquia de San Juan Bautista, fueron decoradas con motivos alusivos al Día de Muertos.

Este festival inició el 31 de octubre con un desfile de catrinas y catrines por la avenida principal, que culminó con el recorrido por los tapetes, el encendido de velas en el altar monumental y elevación de almas, (globos de cantoya).

Este 1 de noviembre, se desarrolló también un grandioso concurso de catrinas y catrines, que reunió cientos de familias para disfrutar de la creatividad, el color, la diversidad de ideas y el orgullo de ser mexicanos y celebrar nuestras tradiciones.