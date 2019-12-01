Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 26 de noviembre de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar acompañada de Regidores y funcionarios, develó la placa distintiva “Punto Naranja” que representa un refugio inmediato, un espacio seguro donde cualquier mujer que se sienta en riesgo o que sufra algún tipo de acoso o agresión sabe que puede entrar a pedir ayuda.

En el evento realizado en el Hotel Los Alamos, de esta Ciudad, la alcaldesa manifestó que hoy como ciudadanos estamos obligados a la reflexión, el tema de la violencia es uno importante que se debe seguir observando todos los días porque siempre hay casos de violencia familiar, laboral, política, psicológica y económica, por lo que debemos de denunciar, de nada sirve estas acciones si nos quedamos calladas.

Expresó que se tiene que acabar con la impunidad y alzar la voz que se sepa que en Hidalgo hay cero tolerancias a la violencia contra la mujer y contra todo ser humano que aquí viva, que sepan que las mujeres del municipio no están solas, hoy se está trabajando con capacitaciones y abriendo espacios libres de violencia.

Agregó que en el Instituto Ciudadhidalguense de la mujer, se cuenta con psicólogas, asesoramiento jurídico y acompañamiento ante las estancias estatales y federales para las denuncias, convocó a todas las mujeres a no quedarse calladas, indicó que las mujeres deben ser sororas, con empatía y acompañamiento real.

Indicó que hoy se esta dando un paso muy importante con la develación de estas placas distintivas de puntos naranja, un símbolo que representa mucho más que un emblema en la pared, significa que este lugar se suma a una red de apoyo y solidaridad. Un Punto Naranja es un refugio inmediato, un espacio seguro donde cualquier mujer que se sienta en riesgo o que sufra algún tipo de acoso o agresión sabe que puede entrar, pedir ayuda y recibir atención digna, humana y oportuna.

Esta acción forma parte de una estrategia integral de sensibilización, prevención y fortalecimiento de nuestro tejido social, se está capacitando al personal, trabajando de la mano con las instituciones de seguridad y prevención, tocando puertas para que la cultura de respeto y la igualdad sea la norma en cada rincón de todo el municipio.

En Hidalgo las mujeres no están solas, este gobierno es su aliado, se está trabajando diariamente para construir un entorno donde sus derechos sean respetados y su integridad esté protegida; a los hombres se les hizo un llamado fraterno pero firme, erradicar la violencia es una tarea compartida. Necesitamos de su compromiso, de su empatía y de su ejemplo para construir relaciones basadas en el respeto y la equidad.

Finalmente, Jeovana Alcántar exhortó a todos a sumar voluntades y multiplicar estos espacios seguros. Que cada Punto Naranja sea un faro de esperanza y protección en nuestro municipio, cabe destacar que este acto se estará realizando también en el CECyTEM 27 San Pedro, en la Secundaria No. 3, José Rubén Romero, en la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo y en la Col. 5 de mayo de San Bartolo.